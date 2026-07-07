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    Trauerfeiern für Chamenei gehen in Pilgerstadt Ghom weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Öffentliche Trauerfeiern im Iran dauern vierten Tag
    • Totengebet in Ghom geleitet von Abdullah Dschawadi
    • Berichten zufolge am 28. Februar durch Israel getötet
    Trauerfeiern für Chamenei gehen in Pilgerstadt Ghom weiter
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran gehen die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei den vierten Tag in Folge weiter. In der iranischen Stadt Ghom, dem Zentrum der schiitischen Geistlichkeit des Landes, leitete am frühen Morgen der 93 Jahre alte Kleriker Abdullah Dschawadi-Amoli das Totengebet, wie Staatsmedien berichteten. Menschenmassen waren auf Luftaufnahmen in der Pilgerstadt zu sehen.

    Am Mittwoch sind Zeremonien im Nachbarland Irak geplant, ehe Chamenei am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden soll.

    Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten./arb/DP/zb






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