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    Alkoholfreies Bier legt weiter zu - Marktanteil wächst

    Für Sie zusammengefasst
    • Alkoholfreie Bierproduktion 2025 bei 616 Mio l
    • Anstieg alkoholfreier Biere um 6,5 Prozent 2025
    • Marktwert alkoholfreier Biere 696 Mio Euro 11%
    Alkoholfreies Bier legt weiter zu - Marktanteil wächst
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Alkoholfreies Bier hat in Deutschland weitere Marktanteile gewonnen. Die größeren Brauereien produzierten 2025 rund 616 Millionen Liter, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 6,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Rückläufig waren hingegen die Mengen für alkoholhaltiges Bier (-5,8 Prozent) und alkoholhaltige Biermischgetränke wie Radler (-5,7 Prozent).

    Gleichwohl bleiben dem Bundesamt zufolge alkoholfreie Biere mit einem Wert von 696 Millionen Euro das deutlich kleinere Marktsegment. Das herkömmliche Bier mit Alkohol erreichte eine Menge von 6,8 Milliarden Litern im Wert von rund 6,4 Milliarden Euro. Auf einen Liter Alkoholfreies kamen 11,1 Liter Bier mit Alkohol. 2024 waren es noch 12,5 Liter.

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    Der Trend zu alkoholfreien Sorten hält damit an. Bereits seit Jahren berichten Statistiker und Branchenvertreter über sinkenden Bierkonsum bei alkoholhaltigen Sorten und wachsende Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen.

    In der Statistik wurden nur Industriebetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten erfasst. Der Deutsche Brauerbund nennt für die gesamte Branche eine höhere Menge von 750 Millionen Litern für 2025. Das war eine Steigerung um 7,6 Prozent zum Vorjahr. Alkoholfreies Bier mache damit 11 Prozent des gesamten Bierkonsums aus und sei nach Pils und Hellem inzwischen die drittbeliebteste Sorte.

    Destatis weist darauf hin, dass die Kategorie "alkoholfreies Bier" auch Biermischgetränke mit höchstens 0,5 Volumenprozent Alkohol umfasst./ceb/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heineken Aktie

    Die Heineken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 125 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heineken Aktie um +1,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heineken bezifferte sich zuletzt auf 42,44 Mrd..





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