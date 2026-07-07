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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Vorab-Aussagen zu den Quartalszahlen am 23. Juli mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding halte an den Jahreszielen fest, schrieb Harry Martin am Montag in seinem Ausblick. Traton rechne aber nicht mehr mit einer stärkeren Profitabilität im zweiten Halbjahr, da die Margen schon im zweiten Quartal wegen einer Änderung der Bilanzierungsmethode im Zusammenhang mit den US-Zöllen erheblich gestiegen sein sollten. Ohne Berücksichtigung der Bilanzierungsänderung entsprächen die Aussagen zum zweiten Quartal weitgehend seinen und den Konsenserwartungen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:08 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 35,30EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.






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