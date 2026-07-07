Strategy verkauft Bitcoin im Wert von 216 Millionen US-Dollar

Die Aktie von Strategy verlor am Montag zeitweise 2,6 Prozent und schloss knapp oberhalb der Marke von 100 US-Dollar. Auch Bitcoin reagierte unmittelbar auf die Meldung und notiert am Dienstagmorgen bei 63.170 US-Dollar, nachdem der Kurs zunächst bis auf 64.400 US-Dollar gestiegen war.

Strategy setzt seinen Kurswechsel im Umgang mit seinen Bitcoin-Reserven fort. Das von Michael Saylor geführte Unternehmen hat in der vergangenen Woche 3.588 Bitcoin im Wert von rund 216 Millionen US-Dollar verkauft, um Dividenden auf seine Digital-Credit- und Vorzugsaktien zu finanzieren sowie seine US-Dollar-Reserve aufzustocken. Gleichzeitig meldete der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter einen Verlust von 8,32 Milliarden US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte im zweiten Quartal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über 843.775 Bitcoin in seinen Reserven sowie über eine US-Dollar-Reserve von 2,55 Milliarden US-Dollar. Trotz des Verkaufs bleibt Strategy damit mit großem Abstand der weltweit größte börsennotierte Unternehmenshalter von Bitcoin.

Verkäufe erfolgten in zwei Tranchen

Die Verkäufe verteilten sich auf mehrere Tage: Zwischen dem 29. und 30. Juni wurden 1.363 Bitcoin für rund 80,8 Millionen US-Dollar verkauft. Vom 1. bis zum 5. Juli folgte der Verkauf weiterer 2.225 Bitcoin für rund 135,2 Millionen US-Dollar.

Nach Angaben des Unternehmens wurden die Erlöse genutzt, um Ausschüttungen an Vorzugsaktionäre zu finanzieren und den zuvor für diese Zahlungen eingesetzten Teil der US-Dollar-Reserve wieder aufzufüllen.

Neues "BTC Monetization Program" ermöglicht weitere Verkäufe

Die Transaktionen erfolgen im Rahmen des neuen "BTC Monetization Program", das Strategy am 29. Juni eingeführt hat. Das Programm erlaubt es dem Unternehmen, bei Bedarf weitere Bitcoin zu veräußern und dadurch bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar zusätzlich für seine Dollar-Reserve einzunehmen.

Die US-Dollar-Reserve dient Strategy dazu, Dividenden auf Vorzugsaktien sowie Zinszahlungen auf ausstehende Verbindlichkeiten langfristig sicherzustellen.

Milliardenverlust durch gesunkenen Bitcoin-Kurs

Neben den Bitcoin-Verkäufen legte Strategy auch seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Dabei musste das Unternehmen einen Verlust von insgesamt 8,32 Milliarden US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte verbuchen. Der mit Abstand größte Teil entfiel auf nicht realisierte Bewertungsverluste in Höhe von 8,31 Milliarden US-Dollar, während sich die tatsächlich realisierten Verluste lediglich auf rund 900.000 US-Dollar beliefen.

Höhere Dividenden und größere Dollar-Reserve

Zeitgleich erhöhte Strategy die jährliche Dividendenrendite seiner Stretch-Vorzugsaktien (STRC) auf 12 Prozent. Zudem wurde die US-Dollar-Reserve auf insgesamt 2,55 Milliarden US-Dollar ausgebaut. Nach Unternehmensangaben reichen die verfügbaren Mittel aus, um Dividendenzahlungen für rund 26 Monate zu finanzieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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