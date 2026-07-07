UBS senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 38 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 34,93 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 39,71 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +7,80 %/+56,03 % bedeutet.