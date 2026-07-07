RBC sieht bei Tesla Luft nach oben durch SpaceX-Übernahmespekulation

Sein Kollege Ken Herbert startete die Bewertung der jüngst an die Börse gegangenen Papiere von SpaceX derweil beim Kursziel von 225 Dollar mit "Outperform". Er sieht sie im Zentrum zweier der interessantesten Anlagethemen dieser Generation: Weltraumwirtschaft und Künstliche Intelligenz (KI).

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC sieht in der Fantasie für eine Übernahme durch den Raumfahrtkonzern SpaceX einen Kurstreiber für die Aktien des Elektroautobauers Tesla . Analyst Tom Narayan erhöhte sein Kursziel für die Papiere des Auto- und Batterieherstellers um 25 auf 500 US-Dollar, wie er am Dienstag schrieb. Seine Empfehlung blieb mit "Outperform" positiv.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das neue Tesla-Kursziel berücksichtigt nun laut Narayan einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf das aktuelle Kursniveau und eine Prämie von 15 Prozent auf den inneren Wert der Aktie aufgrund eines möglichen Übernahme-Szenarios durch SpaceX, basierend auf unbestätigten Medienberichten. Tesla-Aktionäre würden bei einer Kontrollmehrheit von Elon Musk von mehr als 50 Prozent eines fusionierten Unternehmens einen Aufschlag verlangen, begründete Narayan. Derzeit halte Elon Musk an Tesla schließlich nur rund ein Fünftel der Anteile.

Der Sinn einer Kombination der beiden Unternehmen liege vorwiegend in operativer Zusammenarbeit, vor allem bei eigener Chipfertigung und Batteriepacks für die Energieversorgung von Rechenzentren. Gemeinsames Training von Künstlicher Intelligenz und Flottenmanagementdienste kämen hinzu.

Die wahrscheinlichste Übernahmekonstruktion sei eine rein-aktienbasierte Fusion, in der SpaceX Tesla übernehme. Teslas innerer Wert liege ohne jegliche Übernahmeprämie gerechnet bei geschätzt 435 Dollar. Der aktuelle Kurs lag zum US-Handelsschluss am Vorabend bei knapp 420 Dollar.

Der Bereich Robotaxi sei derzeit die vielversprechendste Chance für den E-Autohersteller. Angesichts eines Marktvolumens von 4,2 Billionen US-Dollar könne Tesla selbst mit einem geringen Marktanteil enorm profitieren. Seine Schätzungen für diesen Bereich habe er angehoben, schrieb Narayan. In den Sparten für humanoide Roboter sowie Batteriepacks hingegen habe er seinen Ansatz aufgrund aktualisierter Marktannahmen gesenkt./men/edh/ag/mis

Mit der Einstufung "Outperform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten damit, dass sich die Aktien deutlich besser als der Branchendurchschnitt entwickeln.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 362,5 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %. Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil.. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +48,51 %/+63,00 % bedeutet.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 380,78 $ , was einem Rückgang von -8,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer