UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die App-Store-Umsätze seien im Juni dank positiver Währungseffekte um 2 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Die Aktie notiere in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der letzten drei Jahre, was die solide Nachfrage reflektiere, die aber durch die unsichere KI-Strategie des Unternehmens aufgezehrt werde./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 273,9EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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