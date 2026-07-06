129,54 Prozent p.a.!

Siemens Energy (ENR) profitiert gegenwärtig von mehreren langfristigen Trends, darunter der umfangreiche Ausbau der Stromnetze sowie der hohe Investitionsbedarf in Rechenzentren und (KI)-Infrastruktur. Zudem konnte ENR nach dem Turnaround seine Profitabilität deutlich steigern. Kürzlich hat das Unternehmen seine Prognose weiter angehoben, da sowohl der Auftragseingang als auch das Ergebnis erneut sehr stark ausgefallen sind. Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ENR von 200 auf 210 Euro erhöht und die Einstufung auf "Outperform" bestätigt. In seiner Branchenanalyse vom Freitag geht RBC-Analyst Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) im Vergleich zur ersten Jahreshälfte deutlich steigen.

Der Aktienkurs von Siemens Energy strebt seit dem Allzeittief vom 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro steil nach oben. Mittlerweile sind auch beim Sorgenkind Windenergie der Tochter Gamesa die größten Schwierigkeiten überwunden. Als Folge hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2023 hinter sich gelassen und am 24. April 2026 ein neues Allzeithoch bei 191,66 Euro markiert. Am gestrigen Montag wurde die Unterstützung bei 171,66 Euro getestet. Längerfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie und bildet einen Aufwärtstrend aus. Im kurzfristigeren Betrachtungshorizont der letzten Wochen tendiert das Papier eher seitwärts, nachdem aus fundamentaler Sicht schon sehr viel Gewinnwachstum eingepreist ist. Das erwartete KGV für das Geschäftsjahr 2025/26 liegt bei stolzen 38,10, was für einen Wert aus der Old Economy sehr sportlich anmutet. Bis in das Geschäftsjahr 2027/28 geht die Konsensschätzung von einem Gewinnwachstum um 78 Prozent auf 7,85 Euro Bilanzgewinn pro Aktie aus, was das erwartete KGV auf 21,41 senkt. Dieses KGV basiert auf einer idealtypischen fundamentalen Prognose, die kaum Risikopuffer beinhaltet. Dadurch erscheint es logisch, dass die Kursentwicklung auch seitwärts tendieren kann. Das ausgeprägt hohe KGV kann bei Zweifel der Marktteilnehmer ebenso zu einem Kurseinbruch von 10 bis 15 Prozent führen. Auch in diesem Szenario bleibt die Unterstützung bei 127,86 Euro aber unangetastet.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Siemens Energy AG (FE4HGB), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.09.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 120,00 Euro auf der Unterseite und 240,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 6. Juli 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,92 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 129,54 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 127,12 Euro fällt oder über den Widerstand bei 227,90 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Siemens Energy AG (Stand: 06.07.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE4HGB Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,72 / 7,92 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 120,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG obere KO-Schwelle: 240,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 170,44 Euro Laufzeit: 18.09.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 129,54 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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