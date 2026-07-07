Fiserv Aktie mit Kurssprung +5,41 % - 07.07.2026

Mit einer Performance von +5,41 % konnte die Fiserv Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fiserv Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,70€, mit einem Plus von +5,41 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Fiserv ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsabwicklung und Finanzsoftware für Banken, Händler und Fintechs. Kernleistungen: Kartentransaktionen, Core-Banking-Systeme, E-Commerce- und POS-Lösungen (u.a. Clover). Starke Marktstellung im globalen Payment-Processing. Wichtige Wettbewerber: FIS, Global Payments, Adyen, PayPal, Block. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Bankenintegration, hohe Skalierbarkeit.

Der Kurs der Fiserv Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,50 %.

Allein seit letzter Woche ist die Fiserv Aktie damit um +11,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,92 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,83 % verloren.

Fiserv Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,32 % 1 Monat +1,92 % 3 Monate -3,50 % 1 Jahr -69,14 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:03 Uhr

Es gibt 533 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,44 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,34 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,10 %. Block (A) verliert -0,72 %

Fiserv Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.