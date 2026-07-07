Bayer Aktie heute im Plus - 07.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Bayer. Sie steigt um +0,90 % auf 51,36€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,36€, mit einem Plus von +0,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Bayer einen Gewinn von +29,38 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +37,46 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,83 % 1 Monat +42,43 % 3 Monate +29,38 % 1 Jahr +94,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kursentwicklung, v.a. die Belastung durch noch offene Glyphosat-Klagen und deren Bewertungsabschlag; technische Erwartungen eines Rücksetzers zur 200‑Tage‑Linie (~49,50€) oder tiefer; Goldman‑Sachs‑Upgrade (Kursziel 62,50€) wegen sinkender Rechtsrisiken und möglicher Aufspaltung; ein Insiderkauf (~47,79€) und die Erholung von

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,03 Mrd. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Nicht nur die Dürre belastet das Geschäft von Landwirten. Aufsichtsbehörden verbieten zunehmend über viele Jahre etablierte chemische Wirkstoffe, um Böden und Verbraucher zu …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,82 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,67 %. Sanofi legt um +0,87 % zu

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.