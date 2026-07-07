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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie heute im Plus - 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um +0,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie heute im Plus - 07.07.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Bayer. Sie steigt um +0,90 % auf 51,36. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,36, mit einem Plus von +0,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Bayer einen Gewinn von +29,38 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +37,46 %.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,83 %
    1 Monat +42,43 %
    3 Monate +29,38 %
    1 Jahr +94,12 %
    Stand: 07.07.2026, 09:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kursentwicklung, v.a. die Belastung durch noch offene Glyphosat-Klagen und deren Bewertungsabschlag; technische Erwartungen eines Rücksetzers zur 200‑Tage‑Linie (~49,50€) oder tiefer; Goldman‑Sachs‑Upgrade (Kursziel 62,50€) wegen sinkender Rechtsrisiken und möglicher Aufspaltung; ein Insiderkauf (~47,79€) und die Erholung von

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,03 Mrd. € wert.

    Dieser Markt wächst jährlich 17,1 %: Bayer und KWS Saat denken um – MustGrow Biologics gefragt


    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Nicht nur die Dürre belastet das Geschäft von Landwirten. Aufsichtsbehörden verbieten zunehmend über viele Jahre etablierte chemische Wirkstoffe, um Böden und Verbraucher zu …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,82 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,67 %. Sanofi legt um +0,87 % zu

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +1,18 %
    +10,83 %
    +42,43 %
    +29,38 %
    +94,12 %
    +3,89 %
    -0,10 %
    -41,83 %
    +260,90 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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