Kion Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,46 % - 07.07.2026

Die Kion Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,46 % auf 46,12€ zulegen. Das sind +1,97 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kion Group Aktie. Nach einem Plus von +1,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 46,12€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Kion Group über einen Zuwachs von +7,64 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um +21,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Kion Group -33,87 % verloren.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,62 % 1 Monat +15,22 % 3 Monate +7,64 % 1 Jahr -11,66 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:04 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,00 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %.

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Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.