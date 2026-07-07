TKMS Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,62 % - 07.07.2026

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von TKMS über einen Zuwachs von +14,61 % freuen.

Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,62 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +12,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 97,30€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +29,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +45,82 % gewonnen.

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TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,72 % 1 Monat +31,24 % 3 Monate +14,61 % 1 Jahr +1,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kursrelevanten Folgen eines Mega-U-Boot-Auftrags für TKMS. Berichte aus Kanada/Medien deuten auf bis zu zwölf U-Boote und ein Gesamtvolumen von rund 100 Mrd. Euro über Wartung und Betrieb; das treibt die TKMS-Aktie zeitweise deutlich nach oben (ca. +8 bis +11%). Kritisch diskutiert wird Profitabilität vs Umsatz; der Deal ist noch nicht final unterschrieben. Einstiegspunkte um 85–93 Euro werden genannt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,37 Mrd. € wert.

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Nach einem gelungenen Start in die Woche, sorgt Samsung für lange Gesichter in Asien. Obwohl die Zahlen gut waren, ist die KI-Angst zurück an den Märkten. Dem kann sich der DAX auch nicht entziehen.

Die Aktien von TKMS setzen ihre Kursrally am Dienstag vorbörslich in Richtung 100 Euro fort. Auf der Handelsplattform Tradegate sind die Papiere der Marinewerft nach einem Milliarden-Deal mit Kanada mit Abstand aktivster Wert und gewinnen gegenüber …

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,93 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,18 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,93 %

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.