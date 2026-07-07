Jenoptik Aktie weiter im Abwärtstrend - 07.07.2026

Die Jenoptik Aktie ist bisher um -3,94 % auf 41,90€ gefallen. Das sind -1,72 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Jenoptik Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 41,90€, mit einem Minus von -3,94 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Jenoptik Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +47,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um -9,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,81 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Jenoptik um +119,00 % gewonnen.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,31 % 1 Monat -2,81 % 3 Monate +47,86 % 1 Jahr +119,90 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:04 Uhr

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,40 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Jenoptik

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,38 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,42 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,98 %.

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Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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