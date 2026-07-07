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    Inturai Ventures kündigt Präsentation zu DomeCommand und Live-Webinar für Investoren an

    Inturai Ventures kündigt Präsentation zu DomeCommand und Live-Webinar für Investoren an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          Inturai wird eine Präsentation zur kürzlich angekündigten Übernahme von DomeCommand für Investoren halten; zugleich wird das Unternehmen auch über den aktuellen Stand des Sensorgeschäfts und das einzigartige kombinierte Angebot berichten und eine Live-Frage- und Antwortrunde veranstalten.

    -          Die Präsentation erfolgt über zwei Live-Webinare für Investoren am Donnerstag, den 23. Juli 2026, die sich mit derselben Materie befassen, aber an den europäischen bzw. nordamerikanischen Zeitzonen ausgerichtet sind.

    -          Eine Anmeldung ist nun über die Links unten möglich.

     

    Vancouver, British Columbia – 7. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, nach der Unterzeichnung der exklusiven Absichtserklärung für die geplante Übernahme von DomeCommand, die am 6. Juli 2026 angekündigt wurde, nun die Investorenpräsentation von DomeCommand bereitzustellen (siehe Anhang).

     

    Darüber hinaus wird das Unternehmen zwei Live-Webinare für Investoren veranstalten, um DomeCommand vorzustellen und über die aktuellen Fortschritte des Unternehmens zu informieren. Beide Sitzungen finden am Donnerstag, den 23. Juli 2026 statt und decken dieselben Themen ab.

     

    Sitzung 1

    APAC-Region und Deutschland: Donnerstag, 23. Juli um 10:00 Uhr MESZ

    Anmeldung: Sichern Sie sich Ihre Teilnahme hier

     

    Sitzung 2

    Vancouver: Donnerstag, 23. Juli um 9:00 Uhr PDT

    Toronto: Donnerstag, 23. Juli um 12:00 Uhr EDT

    Deutschland: Donnerstag, 23. Juli um 18:00 Uhr MESZ

    Anmeldung: Sichern Sie sich Ihre Teilnahme hier

     

    Über Inturai Ventures

     

    Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, intelligenten Häusern und Industrieanwendungen bei.

     

    Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

     

    Im Namen des Board of Directors

     

    Ed Clarke, CEO

    Inturai Ventures Corp.

    E-Mail: investor@inturai.com

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