SUESS MicroTec Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 07.07.2026

Die SUESS MicroTec Aktie ist bisher um -3,56 % auf 84,00€ gefallen. Das sind -3,10 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 84,00€, mit einem Minus von -3,56 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +68,82 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUESS MicroTec auf +116,64 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,65 % 1 Monat -2,31 % 3 Monate +68,82 % 1 Jahr +92,70 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:05 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. € wert.

Nach dem Rekordlauf des deutschen Börsenbarometers Dax werden am Dienstag Gewinnmitnahmen erwartet. Eine deutliche Schwäche von KI-Werten in Asien an diesem Morgen dürfte auch Europas Börsen belasten. Der frühbörsliche Indikator X-Dax …

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,55 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,42 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,85 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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