AIXTRON Aktie weiter im Abwärtstrend - 07.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,00 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +46,50 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -7,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,52 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +179,34 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,70 % 1 Monat -7,52 % 3 Monate +46,50 % 1 Jahr +192,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron. Die Debatte dreht sich nach dem Trendbruch um eine weitere Korrektur, das Kurspotenzial bleibt umstritten. Analysten sehen verschiedene Ziele (ca. 39–73 EUR); Metzler erhöht das Ziel auf 47 EUR. Fundamentale Treiber sind die Malaysia-Expansion mit Produktion Hochlauf 2027, F&E-Ausbau, sowie GaN/SiC-Wellen und Kundennachfrage.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,47 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,55 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,42 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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