Besonders beachtet!
AIXTRON Aktie weiter im Abwärtstrend - 07.07.2026
Am 07.07.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um -4,00 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.
AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.
AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.07.2026
Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,00 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +46,50 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -7,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,52 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +179,34 %.
AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,70 %
|1 Monat
|-7,52 %
|3 Monate
|+46,50 %
|1 Jahr
|+192,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron. Die Debatte dreht sich nach dem Trendbruch um eine weitere Korrektur, das Kurspotenzial bleibt umstritten. Analysten sehen verschiedene Ziele (ca. 39–73 EUR); Metzler erhöht das Ziel auf 47 EUR. Fundamentale Treiber sind die Malaysia-Expansion mit Produktion Hochlauf 2027, F&E-Ausbau, sowie GaN/SiC-Wellen und Kundennachfrage.
Zur AIXTRON Diskussion
Informationen zur AIXTRON Aktie
Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,47 Mrd. € wert.
Leichte Gewinnmitnahmen im Dax nach Rekordlauf
Nach dem Rekordlauf des deutschen Börsenbarometers Dax werden am Dienstag Gewinnmitnahmen erwartet. Eine deutliche Schwäche von KI-Werten in Asien an diesem Morgen dürfte auch Europas Börsen belasten. Der frühbörsliche Indikator X-Dax …
1.000 % Chip-Rally beendet? Kommt es nun zu Übernahmen? AMD, Power Metallic, Infineon und Aixtron im Fokus
In den vergangenen zwei Jahren hat der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) eine historische Rally vollzogen und unter dem Strich um rund 125 % zugelegt. Getrieben durch den massiven Boom bei künstlicher Intelligenz erreichte der Index im Juni …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,55 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,42 %.
AIXTRON Aktie jetzt kaufen?
Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.