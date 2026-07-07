Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie deutlicher Kursrutsch - 07.07.2026

Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie notiert aktuell bei 2.870,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -205,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,95 %, geht es heute bei der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Samsung Electronics (GDR) ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, TVs und Haushaltsgeräte. Weltweit führend bei Speicherchips und Android-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. Stärken: vertikal integrierte Wertschöpfung, Skalenvorteile, starke Marke, breite Produktpalette und hohe F&E-Investitionen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Samsung Electronics (Spons. GDR)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +55,57 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Samsung Electronics (Spons. GDR) bisher ein Plus von +108,03 %.

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,49 % 1 Monat +6,09 % 3 Monate +55,57 % 1 Jahr +255,82 %

Informationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:05 Uhr

Es gibt 263 Mio. Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktien. Damit ist das Unternehmen 756,47 Mrd. € wert.

Die Investoren bleiben weiterhin erkennbar vorsichtig und trennen sich von Aktien aus dem KI- und Halbleitersektor.

Nach einem gelungenen Start in die Woche, sorgt Samsung für lange Gesichter in Asien. Obwohl die Zahlen gut waren, ist die KI-Angst zurück an den Märkten. Dem kann sich der DAX auch nicht entziehen.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,45 %. Micron Technology notiert im Minus, mit -3,61 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,68 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,01 %

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.