SanDisk Corporation Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 07.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SanDisk Corporation, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -0,69 % Verlust nach sich zog.

Einen schwachen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Sie fällt um -5,23 % auf 1.450,00€. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,23 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um -0,69 % verloren.

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SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,66 % 1 Monat +7,46 % 3 Monate -0,69 % 1 Jahr -0,69 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:05 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 214,73 Mrd. € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.