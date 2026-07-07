SK hynix Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,73 % verliert die SK hynix Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,41 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.315,00€, mit einem Minus von -5,73 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SK hynix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +139,34 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -20,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +142,16 % erlebt.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,06 % 1 Monat +12,27 % 3 Monate +139,34 % 1 Jahr +142,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales zur SK hynix Aktie. Die Quartalszahlen sind stark; der Gewinn übertrifft Apple und die hohen Erwartungen, doch das nächste Wachstum bleibt unklar. Das Zweitlisting wird als Chance gesehen, mit einer Kaufgelegenheit um 1.260 Euro nach Korrektur. Forward-PE rund 6, Verwässerung gering; US-Investoren könnten zusätzlichen Druck bringen, Kaufentscheidungen bei Rücksetzern bleiben offen.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 926,36 Mrd. € wert.

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix treibt seine KI-Expansion weiter voran und gibt dafür Milliarden für modernste EUV-Anlagen von ASML aus.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,61 %. Western Digital notiert im Minus, mit -3,77 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,06 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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