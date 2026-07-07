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SK hynix Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die SK hynix Aktie bisher Verluste von -5,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.
SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.
SK hynix Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.07.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,73 % verliert die SK hynix Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,41 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.315,00€, mit einem Minus von -5,73 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SK hynix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +139,34 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -20,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +142,16 % erlebt.
SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-20,06 %
|1 Monat
|+12,27 %
|3 Monate
|+139,34 %
|1 Jahr
|+142,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales zur SK hynix Aktie. Die Quartalszahlen sind stark; der Gewinn übertrifft Apple und die hohen Erwartungen, doch das nächste Wachstum bleibt unklar. Das Zweitlisting wird als Chance gesehen, mit einer Kaufgelegenheit um 1.260 Euro nach Korrektur. Forward-PE rund 6, Verwässerung gering; US-Investoren könnten zusätzlichen Druck bringen, Kaufentscheidungen bei Rücksetzern bleiben offen.
Zur SK hynix Diskussion
Informationen zur SK hynix Aktie
Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 926,36 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,61 %. Western Digital notiert im Minus, mit -3,77 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,06 %.
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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.