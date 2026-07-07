2,4 Milliarden wert: Europas heißeste Energie-Wette startet jetzt

Die Finanzierungsrunde wurde von XTX Ventures und East X Ventures angeführt, mit RWE und Google als strategischen Investoren, teilte das Unternehmen mit. Es wurde hinzugefügt, dass die Finanzierungsrunde die Bewertung von Proxima Fusion auf 2,4 Milliarden Euro (2,7 Milliarden US-Dollar) erhöht.

Das Start-up-Unternehmen Proxima Fusion, das sich mit magnetischer Fusion beschäftigt, hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde 411 Millionen Euro (469,69 Millionen US-Dollar) von Investoren wie Alphabets Google und dem deutschen Energiekonzern RWE eingesammelt, teilte das Münchner Start-up am Dienstag mit. Francesco Sciortino, CEO von Proxima Fusion, sagte in einer Erklärung: "Die Finanzierung von Proxima beweist, dass Europa nicht nur bahnbrechende Technologien entwickeln, sondern auch global wettbewerbsfähige Unternehmen darum herum aufbauen kann."

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Der deutsche Energiekonzern RWE investierte 25 Millionen Euro in die Finanzierungsrunde und hat mit Proxima eine Vereinbarung zur gemeinsamen Errichtung des ersten Stellarator-Fusionskraftwerks auf dem Gelände eines ehemaligen Kernkraftwerks in Gundremmingen, Bayern, unterzeichnet. Im Gegensatz zur Verbrennung fossiler Brennstoffe oder dem Kernspaltungsprozess in bestehenden Kernkraftwerken bietet die Kernfusion die Möglichkeit, reichlich Energie ohne Umweltverschmutzung, radioaktiven Abfall oder Treibhausgase zu gewinnen, indem sie mit Lasern oder Magneten die Reaktion nachbildet, die die Sonne antreibt.

Proxima Fusion wird damit faktisch Europas Vorzeige-Wette auf kommerzielle Kernfusion. Laut dem Unternehmen ist Proxima damit nun das bestfinanzierte Fusionsunternehmen Europas. Das Start-up ist ein Spin-off des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik. Gegründet wurde es 2023. Proxima arbeitet an sogenannten QI-HTS-Stellaratoren. Das bedeutet: Die Firma setzt auf optimierte Stellarator-Technologie und Hochtemperatur-Supraleiter. Sie baut damit auf den Forschungsergebnissen des deutschen Stellarators Wendelstein 7-X in Greifswald auf.

Der nächste große Meilenstein heißt Alpha. Das soll ein Demonstrator nahe München beziehungsweise Garching werden. Ziel ist der Nachweis eines Nettoenergiegewinns. Das Plasma soll also mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Proxima peilt dafür die frühen 2030er-Jahre an. Danach soll mit Stellaris ein kommerzielles Stellarator-Fusionskraftwerk entstehen. Für RWE ist zudem vor allem der Standort spannend. Das Unternehmen bringt das Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen in Bayern ins Spiel. Dort soll später das kommerzielle Fusionskraftwerk entstehen. RWE steuert außerdem Kraftwerks-Know-how, Infrastruktur-Erfahrung und sein industrielles Netzwerk bei.

Politisch ist das Projekt ebenfalls groß. Bayern hat bereits eine mögliche Kofinanzierung von bis zu 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für das Alpha-Projekt werden insgesamt rund 2 Milliarden Euro veranschlagt. Proxima soll davon einen Teil über private Investoren einwerben, während öffentliche Mittel den Rest absichern sollen. Der Google-Einstieg passt zum größeren KI-Strom-Thema. Proxima schreibt selbst, Googles Investment zeige das Interesse an langfristig verfügbarer, CO₂-freier Grundlastenergie. Der Hintergrund ist klar: Rechenzentren und KI treiben den Strombedarf massiv nach oben. Tech-Konzerne suchen deshalb nach neuen Energiequellen, die nicht vom Wetter abhängen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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