Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag noch etwas weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am frühen Vormittag um 0,23 Prozent auf 126,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,97 Prozent.

Am Morgen richteten sich die Blicke auf Daten zur deutschen Industrieproduktion, die sich im Mai besser als erwartet entwickelt hatte. Die Gesamtproduktion stieg im Vergleich zum Vormonat April saison- und kalenderbereinigt um 0,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Allerdings wurde der monatliche Anstieg der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im April von 0,4 Prozent auf 0,2 Prozent nach unten revidiert.