JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen am 28. Juli deckten sich weitgehend mit den zuletzt vom Medizintechnikkonzern veröffentlichten Konsenserwartungen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,54EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,60

Kursziel alt: 22,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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