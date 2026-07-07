JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen am 28. Juli deckten sich weitgehend mit den zuletzt vom Medizintechnikkonzern veröffentlichten Konsenserwartungen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
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Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,54EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,60
Kursziel alt: 22,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,60
Kursziel alt: 22,60
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