SAP Aktie steigt um +1,92 % - 07.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,92 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,85 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 143,34€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -6,26 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +2,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -33,06 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,59 % 1 Monat -12,35 % 3 Monate -6,26 % 1 Jahr -45,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:10 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um SAPs Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten vor dem 23. Juli. Debattiert wird, ob KI-Gedanken den Aktienkurs eher belasten oder als Zusatztreiber im ERP/Cloud-Transformationspfad wirken. Wichtige Punkte: Cloud-Auftragseingang, Cloud-Umsatz, operative Marge und Management-Ton zur Monetarisierung von KI. Auch der Aktienrückkauf und mögliche Personalmaßnahmen werden als Einflussgrößen diskutiert.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 173,29 Mrd. € wert.

Das ging ganz schnell! Noch während der Kampfhandlungen am Persischen Golf überboten sich die Auguren mit Prognosen, wie oft die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr erhöhen wird. In der Folge gingen der Goldpreis, aber auch so manche …

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,81 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,29 %. ServiceNow legt um +1,23 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,56 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar