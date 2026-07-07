Deutsche Telekom Aktie steigt um +1,18 % - 07.07.2026

Mit einer Performance von +1,18 % konnte die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +1,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 25,79€, mit einem Plus von +1,18 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Deutsche Telekom Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,97 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,27 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,24 % 1 Monat -7,51 % 3 Monate -16,97 % 1 Jahr -17,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:10 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen möglicher SpaceX/Starlink-Konkurrenz für T‑Mobile US und damit die Deutsche Telekom, Spekulationen über eine Fusion mit TMUS und die Finanzierungs-/Verschuldungsrisiken, Aktienrückkäufe und jüngste Insiderkäufe, charttechnische Signale (gebrochene Unterstützungen, Test bei ~21,50, Tradingrange 24–33) sowie Debatten, ob der Rücksetzer dauerhaft oder eine Kaufgelegenheit ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,18 Mrd. € wert.

Die Viertelfinalpartie Norwegen gegen England können nur Kunden der Telekom schauen. Das K.-o.-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft läuft am kommenden Samstag (23.00 Uhr) exklusiv beim Bezahlsender MagentaTV. Der Pay-TV-Anbieter zeigt auch das …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,31 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,53 %. Telefonica legt um +0,49 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,31 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.