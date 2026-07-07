Gesundheitswelt Chiemgau: 13 Mio Einmaleffekte drücken 2026-Prognose
Die Gesundheitswelt Chiemgau AG zieht Konsequenzen: Die problembehaftete Thermalwasserbohrung „Endorf 2“ wird endgültig stillgelegt – mit deutlichen Folgen für Bilanz und Prognose.
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- Vorstand und Aufsichtsrat der Gesundheitswelt Chiemgau AG haben entschieden, die Thermalwasserbohrung „Endorf 2“ endgültig zu verfüllen und zu schließen, da Fortführung und Querbohrung technisch und wirtschaftlich nicht realisierbar sind.
- Bisher angefallene und aktivierte Investitionskosten von rund EUR 13,0 Mio. werden im Geschäftsjahr 2026 vollständig als Sonderabschreibung erfasst.
- Zusätzlich werden für die vollständige Schließung und Verfüllung weitere erwartete Kosten von circa EUR 6,0 Mio. als Aufwand im laufenden Geschäftsjahr berücksichtigt.
- Teilweise Gegenwirkung: Durch die anteilige Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen entsteht ein außerordentlicher Ertrag von rund EUR 5,9 Mio.; unter dem Strich belastet die Schließung das Ergebnis mit etwa EUR 13,0 Mio.
- Folge für die Prognose: Die GWC AG korrigiert die Prognose für 2026 und rechnet jetzt mit einem Jahresfehlbetrag (Defizit) von etwa EUR -3,5 Mio. bis EUR -6,5 Mio. (Vorjahr: Konzern-EBIT +4,0 Mio.).
- Betrieb, Versorgung und Liquidität bleiben gesichert: Betrieb weiterhin über Bohrung „Endorf 3“, der Großteil der rund EUR 13,0 Mio. wurde bereits liquiditätswirksam aus Mitteln und Zuschüssen finanziert; der noch ausstehende Abfluss von ~EUR 6,0 Mio. ist in den Cashflow‑Planungen gedeckt.
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