Prospect Markets möchte mithilfe einer von Crypto.com unterstützten Partnerschaft in den US-amerikanischen Prognosemarkt einsteigen

Absichtserklärung mit Foris DAX FCM LLC, die als OG Broker firmiert und von Crypto.com unterstützt wird, zur Einführung eines auf Sport ausgerichteten Prognosemarktes über eine bei der CFTC registrierte Börse und Clearingstelle in den Vereinigten Staaten – Ziel ist die Erschließung eines adressierbaren Marktes mit einem geschätzten jährlichen Handelsvolumen von über 1 Billion Dollar.

Vancouver, Kanada – 7. Juli 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) mit Foris DAX FCM LLC, einem registrierten Futures Commission Merchant (FCM) und verbundenen Unternehmen von Crypto.com, das unter dem Namen OG Broker firmiert, eingegangen ist. Die LOI sieht eine Zusammenarbeit mit der North American Derivatives Exchange Inc. vor, die die Prognosemarkt-Marken „OG Prediction Markets“ und „Crypto.com | Derivatives North America“ betreibt. Zudem ist eine Clearing-Partnerschaft mit OG Broker geplant, um das geplante Angebot des Unternehmens an sportbezogenen Event Contracts für Teilnehmer in den Vereinigten Staaten zu unterstützen (die „Partnerschaft“).

Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter: https://wire.newsfilecorp.com/files/11972/304206_1d2c4d6644869bcc_001f ...

Im Rahmen der Partnerschaft wird Prospect Markets US-Teilnehmern über OG Broker Zugang zu von der CFTC regulierten Event Contracts ermöglichen. Damit markiert das Unternehmen seinen Einstieg in den US-Markt – den weltweit größten Markt für Prognosemärkte.

„Durch die Partnerschaft mit OG Broker wird die Vision von Prospect nun in den USA Wirklichkeit. Unsere Mission ist es, jeden Moment im Sport handelbar zu machen. Mit dieser Partnerschaft verfügen wir über die nötige Infrastruktur, um dies in dem Umfang unter Beweis zu stellen, den der amerikanische Markt verlangt.“ – Johnny Chen, Gründer und CEO von Prospect Markets.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Prospect Markets, das nun in den wachsenden US-amerikanischen Prognosemarkt einsteigen möchte. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für den Ausbau eines regelkonformen Ökosystems für digitale Vermögenswerte und Derivate, das Marktteilnehmern in den USA ein einzigartiges Maß an Vertrauen und Transparenz bietet.“ – Steve Humenik, Chief Legal Officer bei OG sowie EVP und Global Head of Legal für die Bereiche Prediction und Capital Markets bei Crypto.com.