JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Chipindustrieausrüsters brauche Hinweise auf ein starkes Geschäftsjahr 2027, um ihre gegenüber der US-Konkurrenz deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung zu beenden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in seinem Ausblick auf die Mitte Juli anstehenden Quartalszahlen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 1.562EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1900

Kursziel alt: 1900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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