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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt FMC auf Underweight mit Kursziel
    • Weniger Dialysestarts infolge Typ 2 Diabetes
    • Mehr Nierentransplantationen mindern Dialyseanteile
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 42,09 auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +6,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -26,24 %/+2,31 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 37,40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,40, was einem Rückgang von -11,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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