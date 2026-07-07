ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
- JPMorgan belässt FMC auf Underweight mit Kursziel
- Weniger Dialysestarts infolge Typ 2 Diabetes
- Mehr Nierentransplantationen mindern Dialyseanteile
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 42,09 auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +6,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -26,24 %/+2,31 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37,40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
52 Wochentief 34,47 - Ich habe 334,71 bezahlt - Heute mit Henkel (vor einer Woche gekauft) die beiden Top Performer im DAX!