JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 42,09 auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +6,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -26,24 %/+2,31 % bedeutet.