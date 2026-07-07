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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax nur wenig verändert nach Rekordlauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabil nach Rekordlauf, -0,2% bei 25.770
    • KI-Schwäche in Asien drückt Kospi knapp 5%
    • Morgan Stanley sieht Rotation zu Hyperscalern
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax nur wenig verändert nach Rekordlauf
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag nach seinem Rekordlauf der vergangenen Tage recht stabil in den Handel gestartet. Eine deutliche Schwäche von KI-Werten in Asien drückte in Summe nur geringfügig auf die Stimmung der Anleger an Europas Börsen.

    Der deutsche Leitindex gab um 0,1 Prozent auf 25.800 Punkte nach. Der MDax legte derweil um 0,1 Prozent auf 33.330 Punkte zu.

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    Seinen fast sechs Monate alten Höchststand hatte der Dax am vergangenen Donnerstag getoppt, am Freitag die Marke von 25.800 Punkten übersprungen und am Montag erstmals die Marke von 25.900 Punkten getestet.

    In Asien war der südkoreanische Kospi , zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um 8 Prozent abgesackt. Am Ende stand ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung -Aktie nach Eckzahlen zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie bereits so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, erklärte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

    Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, ergänzte er. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich.

    Hierzulande traf der fortgesetzte Stimmungsumschwung das Papier des Chipherstellers Infineon , das als eines der Dax-Schlusslichter um 3,9 Prozent nachgab. Auch Elmos Aixtron Suss Microtec oder Siltronic im MDax büßten spürbar ein mit Verlusten zwischen 3,7 und 7,5 Prozent.

    Für TKMS ging es nach einem Kurssprung um 11 Prozent am Vortag um ein weiteres Prozent nach oben. Wie am Vorabend bestätigt wurde, kauft Kanada zur Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auch beim Kieler Marineschiffbauer ein. Bis zu zwölf U-Boote soll TKMS liefern, wie Premierminister Mark Carney sagte.

    Umstufungen trieben außerdem die Anteilsscheine von Siemens Energy und Kion in deutlich unterschiedliche Richtungen. So sieht Barclays vorerst keine weiteren Kurstreiber mehr für den Energietechnikkonzern und senkte das Anlageurteil daher auf "Underweight". Siemens Energy gaben am Dax-Ende um 6Prozent nach. Morgan Stanley indes sprach für das Papier des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten eine Kaufempfehlung mit einem auf 62 Euro hochgesteckten Kursziel aus, was der Aktie ein Plus von 4 Prozent bescherte./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 165,6 auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,90 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -18,54 %/+17,90 % bedeutet.





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