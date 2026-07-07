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    Inspiration schließt Diamantbohrprogramm im Gold-Kupferprojekt Rottenstone North ab; Proben zur Analyse eingereicht

    Inspiration schließt Diamantbohrprogramm im Gold-Kupferprojekt Rottenstone North ab; Proben zur Analyse eingereicht
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 07. Juli 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (WKN: A425BW) (OTC: ISPNF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Diamantbohrprogramm in dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupferprojekt Rottenstone North (das „Projekt“) im Norden von Saskatchewan vor kurzem erfolgreich abgeschlossen hat. (Siehe Pressemitteilung vom 15. Mai 2025)

     

    Die Bohrkernprotokollierung und -probenahme sind inzwischen abgeschlossen, und alle Proben wurden zur Probenaufbereitung und geochemischen Analyse an PMC Labs in Maple Ridge, B.C., ein unabhängiges, akkreditiertes Analyselabor, versandt.

     

    Das Unternehmen erwartet den Eingang der Untersuchungsergebnisse im Laufe der nächsten Wochen. Sobald alle Analysedaten eingegangen sind und vom technischen Team des Unternehmens überprüft und ausgewertet wurden, wird das Unternehmen die Ergebnisse in einer nachfolgenden Pressemitteilung bekannt geben.

     

    Charles Desjardins, Chief Executive Officer, nahm dazu wie folgt Stellung: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Phase der Exploration im Gold-Kupferprojekt Rottenstone North. Wir freuen uns auf die Prüfung der Untersuchungsergebnisse, sobald wir sie vom Labor erhalten haben. Wir bedanken uns für die anhaltende Unterstützung unserer Aktionäre und werden weitere Updates bereitstellen, sobald zusätzliche Informationen verfügbar sind.“

     

    Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

     

    Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS Nr. 82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

     

    Über Inspiration Mining Corp.

     

    Inspiration Energy Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Ziel des Unternehmens ist es, aussichtsreiche Konzessionen zu identifizieren und zu erschließen und der Exploration auf den unternehmenseigenen Projekten nachzugehen. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

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