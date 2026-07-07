ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fuchs SE auf 51 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel Fuchs auf 51 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy laut Deutsche Bank Research
- Management rechnet mit 10% Umsatz und 6% Ebit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngsten Aussagen des Managements zufolge sollte der Schmierstoffhersteller angesichts einer anhaltend guten Nachfrage ein erfolgreiches Quartal hinter sich haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 10 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 6 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 39,74 auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +3,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,60 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +15,52 %/+28,08 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 51 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64
Das denkt die wallstreetONLINE Community über FUCHS Pref. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Chartanalyse
Auf der Webseite von CNN erscheint heute folgende Schlagzeile: The next supply shock : Motor oil.
Bild: https://cdn.zonebourse.com/static/instruments-logo-120790794.png