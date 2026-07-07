Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fuchs SE auf 51 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 39,74 auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +3,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,34 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,60 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +15,52 %/+28,08 % bedeutet.