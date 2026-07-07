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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie leidet unter Verkäufen - 07.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SpaceX Aktie bisher Verluste von -1,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie leidet unter Verkäufen - 07.07.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Wie hat sich die SpaceX-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die SpaceX Aktie. Sie fällt um -1,47 % auf 138,38. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 138,38, mit einem Minus von -1,47 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SpaceX-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,38 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +4,38 % erlebt.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,27 %
    1 Monat +4,38 %
    3 Monate +4,38 %
    1 Jahr +4,38 %
    Stand: 07.07.2026, 09:42 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung nach der Nasdaq-100-Aufnahme. Banken nennen Zielbereiche von ca. 200–300 USD; die Bewertung wird als fragwürdig gesehen. Technisch wird über Unterstützungen bei ca. 155–156 USD und Widerstände um 162–166 bzw. 175–176 USD diskutiert. Lock-up-Risiken, Sektor-Sell-offs und der Einfluss der Indexaufnahme prägen die Debatte.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Bil. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,02 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,77 %. Northrop Grumman legt um +0,71 % zu

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    -1,71 %
    -4,27 %
    -13,73 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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