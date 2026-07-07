SpaceX Aktie leidet unter Verkäufen - 07.07.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SpaceX-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,38 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die SpaceX Aktie. Sie fällt um -1,47 % auf 138,38€. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 138,38€, mit einem Minus von -1,47 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +4,38 % erlebt.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,27 % 1 Monat +4,38 % 3 Monate +4,38 % 1 Jahr +4,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 07.07.2026, 09:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung nach der Nasdaq-100-Aufnahme. Banken nennen Zielbereiche von ca. 200–300 USD; die Bewertung wird als fragwürdig gesehen. Technisch wird über Unterstützungen bei ca. 155–156 USD und Widerstände um 162–166 bzw. 175–176 USD diskutiert. Lock-up-Risiken, Sektor-Sell-offs und der Einfluss der Indexaufnahme prägen die Debatte.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Bil. € wert.

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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 205 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst Eric Sheridan sieht die Chancen für den Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk aktuell etwa doppelt so hoch wie die …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,02 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,77 %. Northrop Grumman legt um +0,71 % zu

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-1,71 % -4,27 % -13,73 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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