BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 162,1EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
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