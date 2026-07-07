BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 162,1EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vlad Sergievskii

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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