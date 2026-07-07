Ukraine-Auftrag für Rheinmetall: Der Munitions-Boom geht weiter

Rheinmetall liefert neue 155-Millimeter-Munition an die Ukraine. Der Auftrag stärkt das Geschäft mit knappen Artilleriegeschossen.

Rheinmetall hat einen Vertrag mit einem nicht genannten NATO-Mitgliedstaat über die Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine erhalten. Laut einer Mitteilung vom Dienstag wird der deutsche Rüstungshersteller die Lieferung der 155-Millimeter-Artilleriegranaten ER02A1 B/B und der modularen Treibladungen DM72 vor April 2027 abschließen. Rheinmetall gab an, dass der Wert des Geschäfts im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegt. Die Munition wird bei Rheinmetall Expal Munitions in Spanien hergestellt. Technisch geht es um reichweitenoptimierte 155-Millimeter-Munition. Die ER02A1-Geschosse sind als hochexplosive Artilleriegeschosse ausgelegt. Rheinmetall nennt für die ER02A1-Familie je nach Variante Reichweiten von rund 30 Kilometern in der Boat-Tail-Version und knapp 40 Kilometern in der Base-Bleed-Version. Bei Base Bleed reduziert ein pyrotechnisches Element am Heck den Luftwiderstand und erhöht so die Reichweite.