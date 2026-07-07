🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 270 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Nachdem sich die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) in den vergangenen Monaten von ihren Tiefständen vom Jahresbeginn knapp oberhalb von 200 Euro nach oben hin absetzen konnte, wird die Aktie seit dem März 2026 zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 240 bis 267 Euro gehandelt. Derzeit nähert sie sich mit dem aktuellen Aktienkurs von 256,30 Euro dem oberen Rand der Tradingrange an.

    In der Erwartung eines soliden Resultates des Börsenbetreibers für das zweite Quartal bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 300 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 270 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 260 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 260 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3VGY8, wurde beim Aktienkurs von 256,30 Euro mit 0,97 – 0,98 Euro gehandelt.

    Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 270 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,51 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 242,542 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 242,542 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA8E792, wurde beim Aktienkurs von 256,30 Euro mit 1,45 – 1,46 Euro quotiert.

    Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 270 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,74 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 236,136 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 236,136 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR2WYN7, wurde beim Aktienkurs von 256,30 Euro mit 2,10 – 2,11 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 270 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,38 Euro (+60 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     