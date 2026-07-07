Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

In der Erwartung eines soliden Resultates des Börsenbetreibers für das zweite Quartal bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 300 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 270 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Nachdem sich die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) in den vergangenen Monaten von ihren Tiefständen vom Jahresbeginn knapp oberhalb von 200 Euro nach oben hin absetzen konnte, wird die Aktie seit dem März 2026 zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 240 bis 267 Euro gehandelt. Derzeit nähert sie sich mit dem aktuellen Aktienkurs von 256,30 Euro dem oberen Rand der Tradingrange an.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 260 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 260 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3VGY8, wurde beim Aktienkurs von 256,30 Euro mit 0,97 – 0,98 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 270 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,51 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 242,542 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 242,542 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA8E792, wurde beim Aktienkurs von 256,30 Euro mit 1,45 – 1,46 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 270 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,74 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 236,136 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 236,136 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR2WYN7, wurde beim Aktienkurs von 256,30 Euro mit 2,10 – 2,11 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 270 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,38 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.