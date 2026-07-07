Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 07.07. - FTSE Athex 20 stark +1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.771,85 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Beiersdorf +2,34 %, Fresenius Medical Care +2,11 %, Münchener Rück +1,70 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,77 %, Siemens Energy -2,96 %, Siemens -1,13 %
Der MDAX bewegt sich bei 33.313,88 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Kion Group +2,48 %, Porsche AG +2,12 %, PUMA +2,11 %
Flop-Werte: Jenoptik -7,29 %, SILTRONIC AG -7,23 %, SUESS MicroTec -5,39 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:58) bei 3.896,59 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: TeamViewer +1,41 %, HENSOLDT +1,40 %, SAP +1,30 %
Flop-Werte: Jenoptik -7,29 %, SILTRONIC AG -7,23 %, SUESS MicroTec -5,39 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.389,16 PKT und verliert bisher -0,12 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +1,88 %, TotalEnergies +1,86 %, Anheuser-Busch InBev +1,83 %
Flop-Werte: Iberdrola -4,25 %, Infineon Technologies -3,77 %, Siemens Energy -2,96 %
Der ATX steht aktuell (09:59:48) bei 6.547,73 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Wienerberger +2,49 %, OMV +1,48 %, UNIQA Insurance Group +0,93 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,09 %, Palfinger -1,28 %, Andritz -1,27 %
Der SMI steht aktuell (09:59:28) bei 14.332,13 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,66 %, Swiss Re +1,46 %, Geberit +1,31 %
Flop-Werte: ABB -1,51 %, Nestle -0,34 %, UBS Group -0,33 %
Der CAC 40 steht bei 8.525,11 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Pernod Ricard +4,40 %, Carrefour +3,32 %, Renault +2,29 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -2,84 %, Schneider Electric -1,90 %, LEGRAND -1,78 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:40:30) bei 3.229,85 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: Essity Registered (B) +1,28 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, SSAB Registered (A) +0,97 %
Flop-Werte: ABB -1,51 %, Sandvik -0,91 %, Alfa Laval -0,34 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.465,00 PKT und gewinnt bisher +1,17 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,85 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,19 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,60 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,11 %, Viohalco -0,88 %, Piraeus Port Authority -0,33 %
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