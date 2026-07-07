ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Hold'
- Berenberg hebt Bayer Kursziel auf 55 Euro doch Hold
- Zwei Glyphosat-Siege in USA könnten Aufspaltung fördern
- Teilweiser Börsengang des neuen Monsanto angedacht
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei juristische Siege im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA - einmal im Durnell-Fall und zum anderen die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren in den Bundesstaat Missouri - könnten eine mögliche Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erleichtern, schrieb Sebastian Bray am Dienstag . Er brachte einen teilweisen Börsengang des "neuen Monsanto"-Geschäfts ins Spiel, dessen Struktur den Plänen von BASF für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts im Jahr 2027 ähneln könnte. Bray hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 51,44 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +10,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,56 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 62,00Euro was eine Bandbreite von -10,30 %/+20,90 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 55 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Nicht vergessen , am 2.6 lagen wir unter 34 Euro - heute in der Spitze 20 Euro höher . Eine Verschnaufpause ohne neue , wirklich treibende news ist m. E. sehr wahrscheinlich . Wer nachlegen will , sollte etwas warten !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Ruveon wird sich dabei auf alle Aspekte des US-amerikanischen Glyphosatgeschäfts konzentrieren – von Preisgestaltung und Markteinführungsstrategien bis hin zu Produktion und Logistik. Damit verantwortet Ruveon künftig das Glyphosatgeschäft in den USA eigenständig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in St. Louis, Missouri, und bleibt Teil des Bayer-Konzerns.
https://www.bayer.com/media/bayer-konzern-buendelt-us-glyphosatgeschaeft-in-eigenstaendiger-einheit-unter-dem-namen-ruveon/
Die Umfirmierung zu Ruveon ist meines Erachtens eindeutig Teil der juristischen und finanziellen Schadensbegrenzungsstrategie von Bayer, um die Glyphosat‑Klagen in den USA zu isolieren, zu reduzieren und langfristig abzuschließen. Die Abspaltung, der Verkauf, oder ein Joint Venture sind damit nun ebenfalls potentielle Möglichkeiten für den Konzern mit diesem speziellen Teilbereich…
Aktie Bayer liefert heute fettes Alpha zum Dax, zum Gesamtmarkt.....meine Überzeugung...dass werden wir noch sehr oft so sehen.....