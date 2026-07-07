Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 51,44 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +10,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,56 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 62,00Euro was eine Bandbreite von -10,30 %/+20,90 % bedeutet.