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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Bayer Kursziel auf 55 Euro doch Hold
    • Zwei Glyphosat-Siege in USA könnten Aufspaltung fördern
    • Teilweiser Börsengang des neuen Monsanto angedacht
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Hold'
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei juristische Siege im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA - einmal im Durnell-Fall und zum anderen die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren in den Bundesstaat Missouri - könnten eine mögliche Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erleichtern, schrieb Sebastian Bray am Dienstag . Er brachte einen teilweisen Börsengang des "neuen Monsanto"-Geschäfts ins Spiel, dessen Struktur den Plänen von BASF für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts im Jahr 2027 ähneln könnte. Bray hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 51,44 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +10,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,56 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 62,00Euro was eine Bandbreite von -10,30 %/+20,90 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 55 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00, was eine Steigerung von +7,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kursentwicklung, v.a. die Belastung durch noch offene Glyphosat-Klagen und deren Bewertungsabschlag; technische Erwartungen eines Rücksetzers zur 200‑Tage‑Linie (~49,50€) oder tiefer; Goldman‑Sachs‑Upgrade (Kursziel 62,50€) wegen sinkender Rechtsrisiken und möglicher Aufspaltung; ein Insiderkauf (~47,79€) und die Erholung von
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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