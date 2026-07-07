DAX mit neuem Allzeithoch – Seitwärtsstrategien

Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN DE0008469008) hat erstmals seit Januar ein neues Rekordhoch erreicht und die Bestmarke zeitweise auf rund 25.800 Punkte ausgebaut. Rückenwind kam aus den USA, wo die Juni-Arbeitsmarktdaten schwächer ausfielen als erwartet, was die Hoffnung auf niedrigere Zinsen stärkte. Fallende Ölpreise dämpften Inflationssorgen. In Deutschland stützte zudem das Reformpaket der Bundesregierung als lang erwartetes Zeichen politischer Handlungsfähigkeit. Die Rallye wird aktuell nicht nur durch Technologie und Energietechnik getragen; zunehmend legen auch zurückgebliebene, eher binnenwirtschaftlich geprägte Aktien zu. Für die zweite Jahreshälfte bleibt entscheidend, ob sich diese Marktverbreiterung fortsetzt, dann halten Analysen auch 27.500 Punkte für möglich. Rückschläge sind aber denkbar, falls die Inflation oder US-Arbeitsmarkt erneut überraschen.

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit Cap bei 25.250 Punkten (DE000LB5YT12) bietet beim Preis von 246,65 Euro (Bezugsverhältnis 0,01) eine Renditechance von 5,85 Euro oder 10,6 Prozent p.a., wenn der DAX am Bewertungstag 17.9.26 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich.

Discount-Strategie mit 6,1 Prozent Puffer (Dezember)

Das baugleiche Produkt mit der Laufzeit Dezember gibt’s von der UBS unter der ISIN DE000UQ73412. Beim Preis von 241,70 Euro (Bezugsverhältnis 0,01) gibt’s maximal 10,80 Euro oder 9,4 Prozent p.a., wenn der DAX am Bewertungstag 18.12.26 mindestens bei 25.250 Punkten notiert. Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 13 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (DE000FE4S616) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 266 Euro (Bezugsverhältnis 0,01), sofern die Barriere bei 22.400 Punkten bis zum Bewertungstag 18.12.26 nie verletzt wird. Beim Kaufpreis von 253,90 Euro errechnet sich der maximale Gewinn mit 12,10 Euro oder 10 Prozent p.a. Plus: Produkt ist ca. 1,4 Prozent günstiger als der Index (Abgeld!). Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Der DAX profitiert derzeit von der Hoffnung auf Zinssenkungen, Reform-Fantasie und der Tatsache, dass die Bewertungen vergleichsweise moderat erscheinen. Das Umfeld bleibt konstruktiv, doch hohe Erwartungen machen den Index anfällig für Rückschläge. Zertifikate bieten attraktive Renditen schon bei einer Seitwärtsbewegung inklusive Sicherheitspuffer für schwächere Tage.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom DAX-Index oder von Anlageprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de