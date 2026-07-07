OHB nach Rücksetzer interessant

OHB (DE0005936124) entwickelt und integriert Satelliten, Raumfahrtsysteme und sicherheitsrelevante Weltraumtechnologien für die ESA, nationale Raumfahrtagenturen und Streitkräfte. Der Konzern profitiert vom Ausbau europäischer Raumfahrt- und Verteidigungsprogramme und dem Trend zu technologischer Souveränität. Nach einem spektakulären Kursanstieg sorgten Gewinnmitnahmen und eine Kapitalerhöhung für einen Rücksetzer. Operativ ist die Dynamik intakt: Bis 2030 soll die operative Leistung auf mehr als 4 Mrd. Euro steigen (2025: 1,2 Mrd. Euro). Treiber sind steigende Verteidigungsbudgets, neue europäische Satellitenprogramme und militärische Kommunikations- und Aufklärungssysteme. Die frische Kapitalbasis soll Investitionen, Ausbau und Übernahmen finanzieren. Analysten sehen OHB als führenden unabhängigen Raumfahrtkonzern Europas mit einer günstigen Positionierung für künftige Ausschreibungen.

Der Discounter der DZ Bank mit der ISIN (DE000DN2ZNM0) erzielt beim Preis von 223,80 Euro eine maximale Rendite von 41,20 Euro oder 53,5 (!) Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps von 275 Euro notiert. Im negativen Szenario erhalten Anleger eine Aktie.

Discount-Strategie mit 29,3 Prozent Puffer (Dezember)

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISN DE000DN2ZNL2 erzielt beim Kaufpreis von 211 Euro eine maximale Rendite von 39 Euro oder 42,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps von 250 Euro schließt. Andernfalls auch hier Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 29,6 Prozent Puffer (März)

Sofern die Aktie am 19.3.26 nicht unterhalb des Caps von 275 Euro notiert, erhalten Anleger beim Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DN2ZNZ2 eben diesen Höchstbetrag von 275 Euro. Beim Preis von 212,50 Euro errechnet sich die maximale Renditechance mit 62,50 Euro oder 42,5 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt auch hier eine Aktienlieferung.

ZertifikateReport-Fazit: Europäische Raumfahrt- und Verteidigungsprogramme, ein rekordhoher Auftragszyklus und ehrgeizige Ziele sprechen derzeit für OHB. Nach der Kursrally dürfte die Aktie jedoch volatil bleiben. Wer sich daher lieber defensiv positionieren möchte, erzielt mit Zertifikaten – derzeit nur von der DZ Bank – bereits bei einer Seitwärtsbewegung attraktive Jahresrenditen, Sicherheitspuffer inklusive.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von OHB-Aktien oder von Anlageprodukten auf OHB-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de