ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Siemens Energy auf 'Underweight' - Ziel 130 Euro
- Barclays hebt Kursziel Siemens Energy auf 130
- Aktien von Equal Weight auf Underweight abgestuft
- Auftragseingang und FCF erreichen 2026 Zenit
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 160,5 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 127,97 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -18,65 %/+34,54 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 130 Euro
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