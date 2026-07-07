Barclays senkt Siemens Energy auf 'Underweight' - Ziel 130 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 160,5 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 127,97 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -18,65 %/+34,54 % bedeutet.