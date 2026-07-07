Öl-Chaos als Gewinnchance: Shell-Aktie dreht plötzlich auf

Normalerweise transportieren Katar und Shell Erdgas in Form von LNG durch die Straße von Hormus, die seit Anfang März zeitweise gesperrt ist. Allerdings dürften die Erträge aus dem Handel und der Optimierung (im zweiten Quartal) deutlich höher ausfallen als im ersten Quartal 26, fügte Shell hinzu und bezog sich dabei auf die Gewinne aus dem Handel mit Öl und Gas. Trotz der Schwierigkeiten in der Straße von Hormus rechnet der weltweit tätige Shell-Konzern im zweiten Quartal mit einer vorgelagerten Produktion von 1,75 bis 1,85 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.

Shell erwartet, dass die Öl- und Gasproduktionsmengen im zweiten Quartal aufgrund der Feindseligkeiten im Persischen Golf zurückgehen werden, die Gewinnmargen jedoch steigen werden, berichtete der Energieriese am Dienstag. Das Unternehmen gab an, dass die Erdgasproduktion im zweiten Quartal voraussichtlich zwischen 610.000 und 650.000 Barrel Öläquivalent pro Tag liegen wird, gegenüber 909.000 im ersten Quartal, was "die Auswirkungen auf die katarischen Fördermengen widerspiegelt".

Shell gab an, dass die angespannte Lage auf den globalen Energiemärkten die indizierte Raffineriemarge im zweiten Quartal voraussichtlich bei etwa 20 US-Dollar pro Barrel liegen werde, gegenüber 17 US-Dollar pro Barrel im ersten Quartal. Die indizierte Chemikalienmarge werde im zweiten Quartal voraussichtlich bei 240 US-Dollar pro Tonne liegen, gegenüber 149 US-Dollar pro Tonne im ersten Quartal. Der Energieriese fügte jedoch hinzu, dass die realisierten Margen im Raffinerie- und Chemiesektor aufgrund von "Marktverwerfungen niedriger ausfallen" als bei herkömmlichen Berechnungen angegeben.

Shell gab bekannt, im ersten Quartal 2,3 Milliarden US-Dollar an Steuern gezahlt zu haben, rechnet aber im zweiten Quartal mit Steuerzahlungen zwischen 2,6 und 3,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 30. Juli die Finanzergebnisse und Gewinne des zweiten Quartals veröffentlichen. Shell produziert weniger Gas, verdient aber womöglich trotzdem gut, weil Handel, Raffinerie und Preisvolatilität helfen.

Die Aktie von Shell ist am Dienstag (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,20 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 35,29 Euo.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 35,18EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.

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