Infineon Technologies - Aktie verliert deutlich -4,97 % - 07.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,97 % im Minus. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,97 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +92,45 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -7,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +98,75 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,79 % 1 Monat +2,75 % 3 Monate +92,45 % 1 Jahr +104,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 07.07.2026, 10:28 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine gemischte Sicht auf Infineon: Patenterfolg stärkt Fundamentaldaten; Analysten erhöhen Kursziele (HSBC 108 €, BERENBERG 100 €); charttechnisch wird eine mögliche Topbildung diskutiert; Sektorensorgen durch schwächere US-Chips belasten die Aktie; Expansionsmeldungen (Dresden-Fabrik) und die Übernahme von ams-OSRAM-Sensorportfolio untermauern langfristiges Wachstum.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,75 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,03 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,83 %. ON Semiconductor verliert -2,25 % NIO notiert im Minus, mit -0,46 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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