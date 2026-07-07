Besonders beachtet!
Infineon Technologies - Aktie verliert deutlich -4,97 % - 07.07.2026
Am 07.07.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -4,97 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.
Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.
Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.07.2026
Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,97 % im Minus. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,97 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +92,45 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -7,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +98,75 %.
Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,79 %
|1 Monat
|+2,75 %
|3 Monate
|+92,45 %
|1 Jahr
|+104,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine gemischte Sicht auf Infineon: Patenterfolg stärkt Fundamentaldaten; Analysten erhöhen Kursziele (HSBC 108 €, BERENBERG 100 €); charttechnisch wird eine mögliche Topbildung diskutiert; Sektorensorgen durch schwächere US-Chips belasten die Aktie; Expansionsmeldungen (Dresden-Fabrik) und die Übernahme von ams-OSRAM-Sensorportfolio untermauern langfristiges Wachstum.
Zur Infineon Technologies Diskussion
Informationen zur Infineon Technologies Aktie
Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,75 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 07.07. - FTSE Athex 20 stark +1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Dax nur wenig verändert nach Rekordlauf
Der Dax ist am Dienstag nach seinem Rekordlauf der vergangenen Tage recht stabil in den Handel gestartet. Eine deutliche Schwäche von KI-Werten in Asien drückte in Summe nur geringfügig auf die Stimmung der Anleger an Europas Börsen. Der …
Chipwerte korrigieren weiter - Samsung fällt trotz Rekordgewinn
Für Europas Halbleiterwerte zeichnet sich am Dienstag wieder ein schwieriger Tag ab. Eine deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht ihnen das Leben schwer. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally …
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.
Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,03 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,83 %. ON Semiconductor verliert -2,25 % NIO notiert im Minus, mit -0,46 %.
Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?
Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.