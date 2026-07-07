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Münchener Rück Aktie steigt um +2,45 % - 07.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Münchener Rück Aktie bisher um +2,45 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.
Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.
Wie hat sich die Münchener Rück-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Münchener Rück Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,45 % auf 510,80€. Damit gewinnt die Aktie +12,20 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Münchener Rück Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 510,80€, mit einem Plus von +2,45 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Obwohl sich die Münchener Rück Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,22 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Münchener Rück einen Rückgang von -11,61 %.
Münchener Rück Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,49 %
|1 Monat
|+12,34 %
|3 Monate
|-9,22 %
|1 Jahr
|-11,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Münchener Rück Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der Münchener Rück. Die Diskussion sieht solide Quartalszahlen, Gewinn wichtiger als Umsatz, sinkende Kosten durch bessere Schadenverläufe und steigende Nettoprämien durch weniger Retrocession. Charttechnisch wird über Aufwärtsdynamik, mögliche Höchstkurse und eine Divergenz bei EMA/SMA gesprochen. Vergleiche mit Hannover Rück werden als Perspektive genutzt.
Zur Münchener Rück Diskussion
Informationen zur Münchener Rück Aktie
Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,37 Mrd. € wert.
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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von Münchener Rück
Hannover Rueck, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,04 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Plus, mit +0,30 %. Swiss Re notiert im Plus, mit +2,06 %.
Münchener Rück Aktie jetzt kaufen?
Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.