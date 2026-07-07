Münchener Rück Aktie steigt um +2,45 % - 07.07.2026

Die Münchener Rück Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,45 % auf 510,80€. Damit gewinnt die Aktie +12,20 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Münchener Rück Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 510,80€, mit einem Plus von +2,45 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Münchener Rück Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,22 % hinnehmen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Münchener Rück einen Rückgang von -11,61 %.

Münchener Rück Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,49 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate -9,22 % 1 Jahr -11,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Münchener Rück Aktie

Stand: 07.07.2026, 10:29 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der Münchener Rück. Die Diskussion sieht solide Quartalszahlen, Gewinn wichtiger als Umsatz, sinkende Kosten durch bessere Schadenverläufe und steigende Nettoprämien durch weniger Retrocession. Charttechnisch wird über Aufwärtsdynamik, mögliche Höchstkurse und eine Divergenz bei EMA/SMA gesprochen. Vergleiche mit Hannover Rück werden als Perspektive genutzt.

Informationen zur Münchener Rück Aktie

Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,37 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Münchener Rück

Hannover Rueck, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,04 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Plus, mit +0,30 %. Swiss Re notiert im Plus, mit +2,06 %.

Münchener Rück Aktie jetzt kaufen?

Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar