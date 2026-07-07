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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die LPKF Laser & Electronics Aktie, bisher, um -7,34 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 07.07.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.07.2026

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -7,34 % auf 18,000 gefallen. Das sind -1,425  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,34 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die LPKF Laser & Electronics-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +190,48 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -17,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +245,67 % gewonnen.

    Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %. Damit gehört LPKF Laser & Electronics heute zu den auffälligeren Werten.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,28 %
    1 Monat -10,92 %
    3 Monate +190,48 %
    1 Jahr +121,05 %
    Stand: 07.07.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 436,04 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,26 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,41 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -8,02 %.

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    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    -6,44 %
    -17,21 %
    -11,88 %
    +185,71 %
    +120,44 %
    +142,73 %
    -14,67 %
    +194,07 %
    +57,81 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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