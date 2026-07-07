Volkswagen (VW) Vz Aktie gut behauptet +1,80 % - 07.07.2026

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,80 % auf 76,80€ zulegen. Das sind +1,36 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie. Nach einem Plus von +0,64 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 76,80€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten Verluste von -13,94 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,12 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -27,18 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,34 % 1 Monat -14,12 % 3 Monate -13,94 % 1 Jahr -16,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 07.07.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die VW-Aktie, Kursentwicklung und Bewertung. Hauptthemen sind Shortseller-Druck, Gewinnwarnungen, geplante Restrukturierung sowie Spekulationen über Teil-Verkäufe (Traton, Porsche-Beteiligungen) oder BYD-Deal. Das bevorstehende Aufsichtsrats-Treffen und neue Boni-/Führungsstrukturen könnten weitere Kursimpulse setzen.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,78 Mrd. € wert.

In Deutschland ist die Krise bei der Automobilindustrie an einem weiteren Tiefpunkt angelangt. Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Wir haben die Technologieführerschaft längst an die Chinesen abgegeben. Die Politik hat längst den Sargnagel …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,56 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,57 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,14 %. Tesla verliert -1,19 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,38 %.

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Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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