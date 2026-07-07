Milliardenchance voraus? Dieser NATO-Coup treibt die Saab-Aktie

Ein verbindlicher Auftrag liegt allerdings noch nicht vor. Saab betonte, dass bislang weder ein Vertrag unterzeichnet noch eine Bestellung eingegangen sei. An der Börse wurde die Nachricht jedoch bereits positiv aufgenommen. Die Saab-Aktie legte auf Tradegate um 3,87 Prozent zu und notierte zuletzt bei 55,26 Euro (Stand 10:35 Uhr MESZ).

Die NATO hat Saab als bevorzugten Anbieter für ihre künftige Generation luftgestützter Frühwarn- und Kontrollsysteme ausgewählt. Das gab NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf dem NATO-Gipfel in Ankara bekannt. Demnach sollen nun formelle Verhandlungen über die Beschaffung von bis zu zehn GlobalEye-Systemen aufgenommen werden.

NATO modernisiert ihre Überwachungsfähigkeiten

Die Allianz will ihre bestehenden Fähigkeiten zur luftgestützten Frühwarnung und Kontrolle ersetzen. Das Vorhaben ist Teil einer umfassenderen Modernisierung der NATO-Aufklärungs- und Überwachungssysteme. Mit der Ankündigung hat die NATO zugleich deutlich gemacht, dass GlobalEye als bevorzugte Lösung für die zukünftige Fähigkeit ausgewählt wurde.

Saab-Chef Micael Johansson sprach von einem wichtigen Meilenstein. "Es ist uns eine Ehre und wir sind stolz darauf, die NATO bei ihrer luftgestützten Frühwarn- und Leitstellenkapazität der nächsten Generation zu unterstützen", sagte Johansson. Er zeigte sich überzeugt, dass GlobalEye der Allianz "bewährte Leistungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und langfristige operative Vorteile bietet".

Zugleich betonte der Konzernchef: "Die heutige Ankündigung positioniert GlobalEye eindeutig als weltweit führende Lösung für moderne luftgestützte Frühwarn- und Leitsysteme." Saab freue sich auf die nächsten Schritte der Verhandlungen.

GlobalEye soll Bedrohungen früher erkennen

Das System soll der NATO ermöglichen, große Gebiete an Land, auf See und in der Luft zu überwachen. Dadurch könnte die Allianz Bedrohungen schneller erkennen und darauf reagieren.

GlobalEye kombiniert das Erieye-Extended-Range-Radar von Saab mit weiteren Sensoren sowie einem domänenübergreifenden Führungs- und Kontrollsystem. Die Technik wird in ein Flugzeug vom Typ Bombardier Global 6500 integriert.

Nach Angaben von Saab kann das System auch schwer erkennbare Ziele auf große Entfernungen identifizieren. Dazu zählen Tarnkappenbedrohungen, Drohnen sowie ballistische und hyperschallschnelle Raketen. Die Fähigkeiten sollen selbst in Umgebungen mit starker elektronischer Störung erhalten bleiben.

Als nächstes will Saab formelle Gespräche mit der NATO Support and Procurement Agency aufnehmen, um einen Vertrag auszuhandeln.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 55,55EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

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