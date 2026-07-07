Micron Technology Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 07.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie fällt um -5,26 % auf 816,70€. Die Talfahrt der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,38 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 816,70€, mit einem Minus von -5,26 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +149,04 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -20,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,13 %. Im Jahr 2026 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +223,80 %.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,18 % 1 Monat +5,13 % 3 Monate +149,04 % 1 Jahr +685,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 07.07.2026, 10:33 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung von Micron, beeinflusst durch Sektor‑News (Samsung, TSM, SK Hynix) und hohe Volatilität (~±5%). Diskutiert werden Bewertung und Fundamentaldaten (UBS sieht stärkere DDR‑Preise und anhaltende DRAM‑Unterversorgung), laufende Lieferverträge stützen die Thesis; technisch ist der Chart kurzfristig angeschlagen, die nächsten Tage sind richtungsentscheidend.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 924,41 Mrd. € wert.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

Ob KI-Infrastruktur oder E-Mobilität, das Wachstum entscheidet sich nicht mehr auf der Softwareebene. Beide Megatrends stoßen an eine physikalische Grenze. Im Batterie-Sektor erweist sich das traditionelle Anoden-Material Graphit zunehmend als …

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,56 %. Western Digital notiert im Minus, mit -5,94 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -7,41 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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