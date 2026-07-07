Nordex Aktie schwach im Handel - 07.07.2026

Die Nordex Aktie ist bisher um -2,11 % auf 42,70€ gefallen. Das sind -0,92 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 42,70€, mit einem Minus von -2,11 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nordex Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,86 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um -4,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,45 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +49,52 % gewonnen.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,17 % 1 Monat +8,45 % 3 Monate -3,86 % 1 Jahr +139,43 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 07.07.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,10 Mrd. € wert.

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.