BofA sieht den Mega-Zyklus: Warum Micron vom KI-Boom erst profitiert

Treiber seien steigende Token-Nachfrage, KI-Agenten und knappe Infrastruktur. Die Hyperscaler konzentrierten sich weiter auf Wachstum und Auslastung, nicht auf niedrigere Abschreibungen.

Die Bank of America (BofA) sieht den jüngsten Rücksetzer bei Halbleiteraktien nicht als Zeichen für eine schwächere Nachfrage nach künstlicher Intelligenz. Die Analysten sprechen von einer gesunden Korrektur. Die weltweiten Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur könnten bis 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen.

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Profitieren könnten mehrere Bereiche

Bei Speicherchips nennt die Bank Micron Technology. Bei Rechenleistung verweist sie auf Advanced Micro Devices (AMD) und Intel. Bei Halbleiterausrüstern sieht sie Chancen bei Applied Materials, Lam Research, KLA und Teradyne. Auch MACOM Technology Solutions, Credo Technology und Marvell Technology könnten vom Netzausbau profitieren.

Besonders positiv sieht die Bank Speicheraktien. Speicher mache inzwischen 35 bis 40 Prozent der Investitionen in Cloud-Infrastruktur für künstliche Intelligenz aus. Das sei das Zwei- bis Dreifache des historischen Niveaus. Anleger unterschätzten laut der BofA den Übergang zu langfristigen Verträgen und besser planbaren Preisen. Speicher entwickle sich von einem zyklischen Rohstoff zu einem strategischen Baustein der künstlichen Intelligenz.

Für Micron bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung. Die Aktie bleibt eine Top-Empfehlung. Das Kursziel liegt bei 1.550 US-Dollar.

Auch günstige chinesische Modelle ändern aus Sicht der Analysten nichts an der positiven Halbleiterthese. GLM von Z.AI, Kimi von Moonshot AI, DeepSeek und Qwen von Alibaba hätten den Abstand zu führenden US-Laboren verkleinert. Niedrigere Kosten könnten zwar die Margen bei KI-Software belasten.

Für Halbleiter seien sie aber positiv, weil sie den Einsatz von künstlicher Intelligenz verbreiterten und die Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher, Netzwerken und Stromversorgung erhöhten.

Micron meldete zudem eine langfristige Liefervereinbarung mit Ford. Der Speicherhersteller soll den Autobauer mit Speicher- und Speichermedien versorgen. Anfang des Monats hatte Micron bereits eine ähnliche Vereinbarung mit General Motors angekündigt.

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Vorstandschef Sanjay Mehrotra erklärte, Fahrzeuge würden intelligenter und datenintensiver. Deshalb würden fortschrittliche Speicher- und Speichersysteme immer wichtiger. Strategische Kundenvereinbarungen machen laut Micron inzwischen rund 40 Prozent des Geschäfts aus. Langfristig soll etwa die Hälfte des Geschäfts daran gebunden sein.

Auch Dom Rizzo von T. Rowe Price sieht weiter Potenzial für die Branche. Der Markt unterschätze, wie lange der KI-Investitionszyklus noch laufen könne. Die nächste Phase gehe über reine Inhaltserstellung hinaus. KI-Agenten würden Aufgaben in Arbeitsabläufen übernehmen. Dafür müssten Unternehmen in Prozessoren, Netzwerke, Sicherheit, Dateninfrastruktur, Speicher und Stromversorgung investieren.

Rizzo erwartet deshalb eine klare Spaltung in der Softwarebranche. Klassische Anwendungssoftware gerate stärker unter Druck. Anbieter von Infrastruktur, Sicherheit, Identitätsmanagement und Datenbasis für künstliche Intelligenz könnten dagegen langfristig profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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