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    AKTIEN IM FOKUS

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    Autowerte weiter erholt trotz zunehmender China-Konkurrenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Autowerte erreichen 50-Tage-Linie nach Erholung
    • Renault, BMW und VW stärkste Automobilwerte
    • Chinesische Konkurrenz erhöht Druck auf Politik
    AKTIEN IM FOKUS - Autowerte weiter erholt trotz zunehmender China-Konkurrenz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europas Autowerte haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts schaffte es nach plus 8 Prozent vom Jahrestief Ende Juni an seine 50-Tage-Linie heran.

    Unter den Einzelwerten ragten Renault am Dienstag mit plus 2,5 Prozent heraus. Sie erholten sich zuletzt insgesamt um fast 10 Prozent. Im Dax waren BMW und VW die stärksten Branchenvertreter. Die Papiere der Wolfsburger liegen gut 11 Prozent über dem jüngsten Jahrestief.

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    Analyst Christian Frenes von Goldman Sachs hält auf den ersten Blick schwache Branchendaten aus dem Juni durch die Hintertür möglicherweise doch für positiv. Denn Zahlen aus dem Juni hätten gezeigt, dass die chinesische Konkurrenz immer stärker auf den Markt dränge und kollektiv schneller Anteile abgrabe. Dies wiederum könnte nicht nur Hersteller, sondern auch die Politik unter Druck setzen und zu größerem Protektionismus veranlassen, so der Experte.

    Der STOXX Europe 600 Autos liegt 2026 noch gut 13 Prozent im Minus, während der marktbreite STOXX Europe 600 nach gut 10 Prozent Plus auf Rekordniveau rangiert./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 61,10 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,68 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +18,02 %/+71,78 % bedeutet.





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